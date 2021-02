Se levantó el paro de transportistas

Hoy se levantó el paro de transportistas en Tres Arroyos y Bahía Blanca, mientras se aguardaba las resoluciones en otros distritos.

Edison Zucco, integrante de los autoconvocados en rutas 3 y 228, dijo a LU 24 que “después de varios días se ha logrado una serie de acuerdos tanto sea con el subsecretario de Transporte de la Provincia, el señor Supply, y los referentes de Bahía Blanca y Tres Arroyos”.

“Ha tomado el compromiso la zona portuaria, que es lo que estábamos esperando nosotros, para todos los transportistas de Tres Arroyos y la zona, que camión que no llegue con la tarifa de 385 pesos e incluida en la carta de porte en los puertos no va a poder descargar. Eso hasta que se pueda homologar la tarifa que va a llevar de 10 a 12 días, por lo tanto lo va a gestionar el puerto a ese cumplimiento”, explicó.

“Con todas las negociaciones que hemos hecho hoy se decidió levantar el paro porque no hemos logrado lo que pretendíamos pero sí quedó abierta la mesa de diálogo y de enlace para seguir trabajando en los puntos que nos faltaron”, agregó Zucco.

“Somos todos trabajadores que tenemos uno o dos camiones como máximo y no podíamos estar más tiempo a la vera de la ruta sin generar ingresos para nuestras familias. No hay que olvidarse que estuvimos 25 0 26 días”, manifestó.

“Al señor Supply le hemos dado los días que nos pidió y en caso de no cumplir con todos los puntos volveremos a una manifestación pacífica a la vera de la ruta. De parte de todos los camioneros de Tres Arroyos si hemos causado alguna molestia a la localidad le pedimos disculpas”, finalizó.

Cabe mencionar que en horas del mediodía, en Necochea estaban en una asamblea para decidir qué hacer.

