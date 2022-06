Se licitó la obra para una Estación Transformadora en Copetonas por casi 180 millones de pesos

12 junio, 2022

La Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, realizó la apertura de sobres de la licitación para la ejecución de obras de energía por más de 700 millones de pesos en cuatro ciudades bonaerenses, entre ellas Copetonas.

Las obras beneficiarán además a las localidades de Verónica en Punta Indio, Gaham en Salto y San José en partido de Coronel Suárez.

El proyecto comprende la construcción de Estaciones Transformadoras de media tensión (33 kw) y tienen por objetivo reforzar la calidad del servicio eléctrico en cada localidad, promoviendo a partir de un servicio seguro y sostenible, el desarrollo regional, rural y agroindustrial en esos partidos de la Provincia.

En ese sentido, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, expresó: “Estas obras eléctricas son de vital importancia para la Provincia de Buenos Aires porque posibilitan el crecimiento de las industrias locales. El servicio de energía eléctrica es la condición necesaria para el desarrollo de regiones que necesitan un servicio sostenido, sin interrupciones y potencialmente confiable” dijo.

Las obras de energía a realizarse en cada localidad

– Nueva Estación Transformadora (ET) Santa Trinidad – San José – Partido de Coronel Suárez: Presupuesto oficial de $138.070.272,89

– Nueva Estación Transformadora (ET) Gahan – Partido de Salto: Presupuesto oficial de $222.637.688,32.

– Nueva Estación Transformadora (ET) Copetonas – Partido de Tres Arroyos: Presupuesto oficial de $179.651.268,98.

– Nueva Estación Transformadora (ET) Punta Indio – Partido de Verónica: Presupuesto oficial de $241.288.536,00.

