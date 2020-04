Se llevaron dinero, cigarrillos y celulares del kiosco de Dorrego e Hipólito Yrigoyen

14 abril, 2020 Leido: 150

La cuarentena no impide el accionar de los delincuentes, que por tercera vez en una misma cuadra hicieron de las suyas, en este caso en el kiosco Metrópolis, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Dorrego. De allí los desconocidos se llevaron dinero en efectivo y teléfonos celulares que el propietario, Federico García Bugallo, tenía en el lugar porque efectúa trabajos de reparación. En principio habrían pateado una vidriera para ver si había alarma, y luego forzaron un portón para acceder.

“Da bronca e impotencia, sobre todo en un momento en que el mango no sobra. Pero hoy abrimos todos los días, y hay que seguir trabajando, no hay otra. A las 2.45 me avisó una vecina que estaba la policía y se veía el portón forzado. Cuando llegué noté algunos faltantes, pero vi que no había mucho revuelo, fueron directo al dinero y vaciaron la cigarrera. Además me faltan cuatro equipos de telefonía que tenía para reparar”, contó.

“La plata que tenía guardada era para depositarle a un proveedor hoy, y además el dinero que había en la caja. Fueron un total de 12.000 pesos en dinero, entre 15.000 y 20.000 en cigarrillos y unos 60.000 de los teléfonos”, advirtió. Y si bien dijo tener seguro, advirtió que “es relativo lo que te reconocen, hace un mes me reventaron la cochera de mi casa y todavía no he tenido, con esto de la cuarentena, respuesta del seguro. Y da bronca porque no sos dueño de lo que ganás”, concluyó.

