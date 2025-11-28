Se llevó a cabo el Acto Protocolar por el 96° Aniversario de Reta

28 noviembre, 2025 0

Este viernes por la mañana, en la Iglesia de la Sagrada Familia, se celebró un nuevo aniversario de la localidad de Reta.

El acto contó con la presencia del Intendente Municipal Pablo Garate, el Delegado Diego Zyncenko, funcionarios municipales, representantes de instituciones locales y vecinos.

En el marco de estas celebraciones, la localidad continuará con distintas propuestas festivas durante el próximo fin de semana.

El 6 de diciembre, a las 11 hs. se realizará la apertura de temporada en el Parador Rakos. Ese mismo día, desde las 18 h, los festejos seguirán en el anfiteatro con shows y espectáculos para toda la familia.

Volver