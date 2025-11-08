Se llevó a cabo “Imagen Arte “en la Escuela de Enseñanza Especial 502 (videos)

Los estudiantes presentaron sus producciones audiovisuales, resultado del trabajo realizado durante el ciclo lectivo. Mediante estas expresiones, compartieron sus miradas y emociones. Se contó con la colaboración de Emiliano Videla y Disfraces Tres Arroyos.

Participó también la banda musical “Buenas Vibras”, la que puso ritmo a la jornada.

El proyecto “Imagen Arte”, a cargo de los profesores Fernando Benítez de música y Karina Arana de educación física, y docentes de la institución, constituyó el cierre del año.

