“Se me cayeron las lágrimas”: el emotivo posteo de Lautaro Arriola que se volvió viral tras “Las 24”

10 febrero, 2020 Leido: 104

El joven pescador y administrador de la página “Ilusión de Pescar”, Lautaro Arriola, contó a LU 24 sus sensaciones al conocer que Carlos Alzogaray se proclamaba ganador del concurso “24 Horas de la Corvina Negra”. “Se me cayeron las lágrimas”, recordó con total franqueza. Esto no hace más que demostrar la pasión que siente por la disciplina y como lo conmovió la historia detrás del vencedor del certamen. Su posteo en Facebook se volvió viral.

“Dios lo iluminó”

“Se me cayeron las lágrimas al escuchar la historia de cómo llegó a Claromecó este muchacho y viendo la foto con los pantalones mojados y en sandalias arriba de las piedras. Yo que voy a todos los concursos y veo la mayoría de los pescadores con camionetas 4 x 4, cañas que valen 40.000 pesos, reeles caros y muy buenos equipos, publiqué esa foto con esas pocas palabras que se me ocurrieron en el monto. Creo que Dios lo iluminó”, aseguró.

“También creo que se volvió viral porque a toda la gente le pasó lo mismo. Se alegró por este muchacho y está historia que deja una enseñanza de no aflojar ante las dificultades. Esto le va a servir a muchas personas en la vida misma y también a los que dudaban en participar en un concurso de pesca por no tener los mejores equipos”, agregó.

Lautaro tiene 23 años, pesca desde los 4 y administra su página desde los 13. Tiene más de 300 mil seguidores.

Volver