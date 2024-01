Se multiplican los casos de Covid en Mar del Plata y crece la demanda de vacunas

29 enero, 2024

Los casos de Covid se multiplicaron las últimas semanas en Mar del Plata y en paralelo aumentó también la demanda de vacunas, advirtieron autoridades sanitarias.

“Los casos están subiendo. Al igual que a nivel nacional, a nivel local la tendencia es en ascenso”, le indicó el director ejecutivo de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, a LA CAPITAL.

En este sentido, precisó respecto a la evolución del número de contagios que “en toda la Región, completando las semanas epidemiológicas de enero, pasamos de 14 casos en la primera semana, a 54 en la segunda, a 208 en la tercera y a 278 en la cuarta”. “En General Pueyrredon la evolución fue 5, 15, 90 y 101 hasta el jueves”, detalló.

Seguidamente reparó en que estas cifras refieren solamente a “casos notificados”. “Hay mucha gente que presenta sintomatología y no llega a hacerse un testeo porque no lo considera o consulta y no se lo hacen y transita dos o tres días con una sintomatología como la de un resfriado o una gripe”, añadió respecto a posibles casos positivos que no figuran en la estadística oficial.

No obstante, Vargas destacó que “los casos que se están presentando tienen síntomas en su mayoría ambulatorios”.

Sin embargo, el titular de Zona Sanitaria VIII también informó que en toda la región el número de internados pasó “de dos o tres a 25”, aunque aclaró que ninguno de ellos requirió ser trasladado a terapia intensiva.

En cuanto a los internados, agregó que en su totalidad “son pacientes que ya presentaban otra comorbilidad”. “No son personas sanas que solo se agarran un Covid. Son pacientes con diabetes o EPOC y habitualmente son personas mayores”, explicó.

“Por eso es importante que personas que forman parte de grupos de riesgo se apliquen la dosis de refuerzo para evitar, en caso de que se contagien, tener alguna presentación que le signifique alguna gravedad al cuadro”, añadió el especialista.

Por último, Vargas también resaltó que en los últimos días “se ha acercado más gente” a aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.

“De tener muy pocos vacunados por día, había días en los que no iba nadie o había tres personas, ya estamos empezando a ver que entre todos los vacunatorios, tenemos la estadística porque eso se registra, hay entre 120 y 150 personas por día”, detalló.

Por otra parte, se refirió a las medidas de prevención que se evalúan para que el personal de salud no se contagie y adelantó que los hospitales “está tomando o están por tomar” la determinación de que los trabajadores vuelvan a utilizar barbijo.

Con información de: La Capital

