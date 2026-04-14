Se normalizó el suministro de agua tras la reparación de un caño madre

14 abril, 2026 20

El servicio de agua corriente se encuentra funcionando con normalidad tras el corte general que debió realizarse, pasadas las 20:30 horas del lunes, debido a la rotura de un caño madre en la red.

La interrupción directa del suministro por las tareas de reparación tuvo una duración aproximada de 30 minutos. No obstante, la restitución total del servicio en los domicilios demoró hasta cerca de las 23:00 horas, dado que el encendido de las bombas debe ejecutarse de manera progresiva para evitar enviar de forma brusca la presión del agua.

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