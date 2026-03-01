Se nos fue Daniel Sáez. Un gran tipo

Tal vez no lo recordemos como veterinario ni como generador de espectáculos musicales, pero si por sus tremendas cualidades de ser humano.

Daniel Sáez era originario de San Francisco de Bellocq. Hijo del panadero del pueblo. Unico hermano varón de una familia de mujeres. Vinculado en los últimos tiempos a la producción de espectáculos en La Casona. Vinculado desde siempre al Rock Nacional, nunca dejó de lado su profesión de Veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata donde estudió en los 80.

Conformó una hermosa familia con su esposa siendo padre de dos hijos hoy universitarios.

Una cruel enfermedad pudo con su vida y poco pudo hacerse para aliviar las dolencias. Vamos a extrañarte Daniel y cada Navidad y Año Nuevo nos faltará tu exquisito e inigualable Vittel Toné. Que la paz cubra tu espiritu por siempre.

