Se “picó” el Concejo: La oposición pidió evitar “declaraciones desafortunadas”

29 octubre, 2020 Leido: 195

Un episodio de duro debate ocurrió en la sesión del Concejo Deliberante se dio en el inicio de la misma, cuando se trataba el punto 2 del Orden del Día referido a la ratificación del decreto provincial de asistencia financiera a los municipios.

En la sesión de la fecha presidió el cuerpo la concejal Claudia Cittadino, en ausencia por razones particulares del D. Werner Nickel.

El proyecto a tratar, fue enviado por el Ejecutivo para ratificar el decreto que sufrió modificaciones.

La cuestión se inició de manera totalmente formal, con la exposición del miembro informante de la bancada vecinalista, Luis Zorrilla, quien anunció que por disposición de la provincia la devolución del adelanto de 49 millones de pesos se extiende el plazo de devolución que originalmente era en cinco cuotas mensuales, se haría a 18 meses con un período de gracia, sin intereses a partir del 31 de diciembre y sin retenciones por coparticipación.

Garate y el cuestionamiento a Miguel San Román

Por el bloque de Todos, inició su ponencia Martín Garate, quien destacó el aporte que hace la Provincia en tal sentido, y luego derivó sus conceptos hacia las declaraciones emitidas por el presidente del Movimiento Vecinal, Miguel San Román, las que consideró “muy desafortunadas, ya que en una entrevista periodística dice cosas que no son ciertas, y no sé si con mala fe, pero con un profundo desconocimiento de lo que ha hecho la oposición durante la pandemia al decir que hay dirigentes que buscan un miserable rédito con la pandemia” y seguidamente hizo un racconto de las actividades desarrolladas desde su espacio político en los tiempos de pandemia desde marzo a septiembre, y agregó: “podemos tener diferentes miradas pero no decir que la oposición busque un rédito miserable, porque desde este bloque, junto a funcionarios legislativos y provinciales y Región Sanitaria, que se trabajó incansablemente para acompañar a la población. No se puede hacer política en la pandemia”.

“No quiero extender esta opinión a los concejales”

“No quiero extender esta opinión hacia los concejales vecinalistas, porque tienen una mirada diferente ante la desafortunada declaración del presidente, acompañan y seguimos haciendo gestiones porque nadie se salva solo en la pandemia. Llamo a la prudencia, no se pueden avalar este tipo de declaraciones, debemos trabajar desde su opinión cada uno en estos momentos críticos y lo haremos después cuando tengamos que afrontar las consecuencias económicas y sociales. Es nuestra obligación de colaborar con Tres Arroyos para salir de esa situación. Las declaraciones generan división. Me parece que no corresponden” citó.

Fabiano: “No iba a hablar, pero Garate abrió la puerta”

Luego se le cedió la palabra a Roberto Fabiano, concejal de Juntos por el Cambio quien anticipó que “no iba a hablar, pero como el concejal Garate abrió la puerta…” y dijo que “ha sido una semana difícil en lo personal; todo lo que ocurrió no ocurrió en este ámbito pero creo que se debe tratar acá” y a continuación realizó un pormenorizado relato de la reunión mantenida con el intendente Sánchez, y el por qué se opusieron al cierre de los comercios determinado por el Ejecutivo ante el incremento de casos por el coronavirus.

“Fuimos tres concejales, la concejala Cadenas, Groenenberg y yo, a la reunión que pedimos el mismo viernes una vez conocida la decisión , Fue una excelente reunión, como lo manifesté, donde se habló claro y trasparente sobre la opinión que cada uno tenía en los hechos acontecidos en la pandemia y el motivo por el que pedimos la reunión que era que no estábamos de acuerdo con el cierre de los comercios, nos manifestó que él tampoco era participe de cerrar pero la situación de la epidemia y el incremento de contagios lo llevo a tomar la decisión”.

“Me tienen podrido las agresiones del Movimiento Vecinal”

Tras ello, Fabiano dijo que “nunca desmentí ni desautoricé al intendente, sostengo nuestra posición, lamentablemente a alguno no le gustó la discrepancia en la decisión del Ejecutivo, el intendente se enojó, lo llamó a Groenenberg, y luego recurren a un integrante del Movimiento Vecinal para que nos agreda y nos agravie públicamente, diciendo mentiras como la votación de la emergencia económica, y que hago politiquería barata, y que borro con el codo lo que escribo; me tienen podrido las agresiones de integrantes del Movimiento Vecinal que han vivido subsidiados durante 20 años en varios cargos de la política y ninguno solucionò nada en 20 años; creo que el Concejo tiene que tomar determinación para que los funcionarios del Movimiento Vecinal no nos falten el respeto, creo que no se puede permitir esto”.

Zorrilla puso paños fríos

El vecinalista Zorrilla sostuvo, a su turno que “esto es un tema que nos toca transversalmente a todos los partidos y todos nos hemos sentido señalados, juzgados y apuntados por parte de la oposición ya sea quienes trabajan o son militantes, y sin entrar en cuestiones personales ni apuntar a nadie creo que hoy, como distrito, nación y a nivel mundial estamos en una situación compleja, que nos està llevando a peleas inertes que generan situaciones de conflicto, de personalización y nos sacan del foco y el objetivo común. Estas cuestiones no tienen que ocupar las tapas de los diarios sino que tienen que ocuparlas las acciones realizadas en el marco de este objetivo, necesitamos salir de la mejor manera posible y que esto sea una mala anécdota.

Garate y un 1% de reserva

Garate coincidió “en un 99% con Zorrilla y digo que ese cuerpo no tiene que ver con la cuestión planteada y estaría bueno que se lo pudiéramos decir a quien hizo la cuestión, que no se genera desde los concejales, sino de una persona que tiene el carácter de presidente de un partido político y que tiene que tener cierta responsabilidad con lo que se dice”

Cadenas: “Es la segunda vez que nos bancamos agravios por parte del vecinalismo”

Soledad Cadenas también coincidió con la postura de Zorrilla “en un porcentaje bastante alto y dijo que es la segunda vez que como bloque estamos bancándonos agravios por parte del Movimiento Vecinal y el Ejecutivo, es una vergüenza, el concejal Fabiano no dijo nada en esas cuatro paredes, me da vergüenza que estemos discutiendo siempre, nos han dicho, delincuentes, ratas y ahora mentirosos. El Ejecutivo y el partido de gobierno deberían ponerse las pilas, tratar mejor a la oposición. Hemos sido bastante respetuosos pero pareciera que tienen un problema con nosotros, pedimos que se vuelvan personas serias como corresponden somos 18 concejales y parece mentira que tengamos que traer estos temas y pedimos que se terminen estas idas y vueltas, y estas formas de no respeto”.

Otros temas

* Se aprobó la prórroga para elevar el Proyecto de Presupuesto hasta el 30 de noviembre

* Se aprobó renovar el convenio de Pasantías de alumnos al CRESTA, entre la Universidad de La Plata, la Facultad de Ciencias Económicas de esa casa de altos estudios y la Municipalidad .

* Se creó a instancias del bloque del Movimiento Vecinal y fue aprobado por unanimidad el Registro de Grupos de Entrenamiento Fìsico Recreativo en Espacios Pùblicos, y la figura de Supervisor y/o Director Técnico en todos los gimnasios privados, particulares, clubes, etc. Ambas figuras dependerán del control de la Direcciòn de Deportes.

* Declararon como bien del Patrimonio Cultural y Turístico de la localidad de Claromecó, a la Pesca Artesanal, y también se declaró de interés histórico a instalaciones del ex Colegio Argentino Danés y su incorporación al Patrimonio Cultural de la Provincia.

Reclamos

*Desmalezamiento, corte de pasto y limpieza de vereda en la Escuela Primaria 4

* Culminación de las obras con los vecinos de los Barrios Fonavi Norte y Atepam.

* Distintos reclamos de vecinos del Barrio Villa Italia

*Publicar en la Web municipal datos referidos a la situación epidemiológica local

*Mantenimiento y corte de pasto en terrenos del barrio Nuevo Olimpo con carga de costo a los propietarios

*Pedido al delegado de Orense sobre mantenimiento de calles del Balneario y trabajo integral sobre los desagües.

*Limpieza de basura acumulada en 1ro de Mayo 1550, 1ro de Mayo y Buchardo y Colón y República del Líbano.

*Solicitud de envío de copia del primer cuerpo de la licitación del Polideportivo.

*Reparaciones en distintas calles de la ciudad.-

*Limpieza de basurero clandestino en terrenos en el extremo final de Avda. Rivadavia, sección quintas.

* Reparación de luminarias en la Plaza Vasca de nuestra ciudad y del puente peatonal de tablones del Parque Cabañas.

*Solicitar información sanitaria por el COVID 19 sobre la situación en las localidades.

*Decretar el carácter de tarea insalubre, a la labor prestada en el sector de Pediatría del Centro Municipal de Salud Dr. Ignacio Pirovano del Distrito de Tres Arroyos, a efectos que se los considere en momentos jubilatorios.

*Solicitar se reúna el Concejo de Tierras ante la necesidad de dar respuestas a vecinos que logren acceder al plan Pro.Cre.Ar.

* Solicitar informe al Consejo Escolar sobre las situaciones de algunas escuelas en cuanto a espacios abiertos en las escuelas y sus arreglos y la logística en la entrega de bolsones de alimentos.

De Grazia cuestionó a Cittadino por el tratamiento de un proyecto de resolución y fue repudiada

La concejal de Juntos por el Cambio Daiana De Grazia, cuestionó a la presidente en ejercicio del Concejo Claudia Cittadino, e intentó “primerear” con el Reglamento Interno para imponer su posición y poder fundamentar un proyecto de Resolución en el que el cuerpo manifestaría “su beneplácito por un proyecto de varios senadores proponiendo la modificación del artículo 30 sobre “Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales”, tal el encabezado del mismo incluido en el Orden del Día.

El peronista Garate dijo que estaba acertada la posición de Cittadino, ya que privilegiaba un acuerdo de presidentes de bloque firmado el 16 de septiembre para que los proyectos sean tratados en comisión y luego fundamentados en el recinto.

Luis Zorrilla en tanto, reafirmó los conceptos de su par al decir que se debe recabar antecedentes de ese tipo de adhesiones para tener un mejor entendimiento de los temas que no son comunes a la situación local, respaldando a Cittadino y Cuestionando a De Grazia.

Se sumó Callegari, quien dijo que “no podemos caprichosamente enojarnos intentando imponer u una posición, hemos decidido determinados modos de gestión, yo creo que la Democracia se defiende actuando aun cuando no compartamos las situaciones que expresa el otro,. Yo soy autora del otro proyecto que paso a comisión y sabia de lo que sucedería. No compartimos que usted no sea respetada y nos solidarizamos, le dijo a Cittadino.

Los 37 años de la vuelta a la Democracia

La concejal De Grazia hizo referencia al recuerdo del 30 de Octubre de 1983, a 37 años del triunfo del radicalismo en las urnas y citó tramos del primer discurso de Raúl Alfonsín, electo presidente en las elecciones celebradas en esa fecha.

El Concejo Deliberante Estudiantil

La concejal Montenegro hablò sobre las reuniones de comisiones que tendrá el Concejo Deliberante Estudiantil, las que se desarrollarán los días lunes ,martes y miércoles próximos y a la sesión de los jóvenes concejales, la que se hará en el transcurso de la semana próxima, y será virtual.

Volver