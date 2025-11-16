(video)Se pinchó el Globo: Ciclista cayó contundentemente ante Olimpo
Este domingo Olimpo, en un gran partido, venció a Huracán Ciclista 2 a 0, por la 4ª fecha del Torneo Federal Amateur.
Síntesis:
Olimpo:(2) Ezama, Di Rocco, Gauto, Rodríguez y Allema, Romito, Lautaro Domínguez, González, Mink, Fuertes y Gutiérrez.
DT: Guillermo Orsili.
Huracán Ciclista:(0) Pérez, Ocampos, Santiago Ontivero, Estévez, Villanueva y Arias, Facundo Gómez, Retamoso, Augusto Ontivero, Oliver e Ivo Rodríguez.
DT: Juan Carlos Bermegui.
Goles
Mink (video)y Gutiérrez para Olimpo.
Cambios
En Olimpo: San Martín por Fuertes, Mardones por Romito y Facundo Domínguez por Gutiérrez.
En Huracán Ciclista: Marchetti por Augusto Ontivero, Bautista Paradisi por Arias y Villar por Retamoso.
Incidencias
Expulsado, en Huracán Ciclista, Ivo Rodríguez.
Árbitro, Rubén Casuseli de Bahía Blanca.
Posiciones
Olimpo 9
Huracán Ciclista 9
Ferroviario 3
Grupo Universitario 3
Próxima fecha, 5ª:
Huracán Ciclista –Ferroviario.
Grupo Universitario- Olimpo.