Se podrá practicar tenis single, golf, tiro, kitesurf y surf en el distrito de Tres Arroyos

22 mayo, 2020 Leido: 1308

Nuevas flexibilizaciones de la cuarentena vinculadas al deporte fueron anunciadas hoy por autoridades municipales, que tras encuentros con referentes de las distintas prácticas y con la venia de los especialistas en cuestiones sanitarias, resolvieron autorizar disciplinas individuales como surf y kitesurf, golf, tiro y tenis en modalidad single.



“Estuvimos reunidos con gente de los clubes y con quienes practican algunas de estas disciplinas y les entregamos un protocolo muy estricto para su cumplimiento, tal como se hizo con otras cuestiones que se fueron autorizando y que ha resultado muy positivo. Lo básico es el distanciamiento, que en este caso no traerá inconvenientes porque son actividades individuales, y tal como se estableció en el resto de las salidas recreativas, no hay horarios ni zonas restringidas para favorecer que no se concentre la gente”, indicó el jefe de Gabinete, Hugo Fernández.

El director de Deportes, Guillermo Orsili, agregó que “cada institución recibirá su protocolo diseñado por el secretario de Salud, primero en general y luego específico de cada disciplina, y se harán responsables de que esto se cumpla. Hay además una cuestión de responsabilidad individual y dependerá del comportamiento de cada persona cómo se va a continuar con esto”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer advirtió que el protocolo enviado a la Provincia sobre el funcionamiento de gimnasios fue rechazado, no obstante lo cual se sigue trabajando para establecer algún tipo de actividades que se puedan desarrollar con la mayor observancia de las normas sanitarias.

Y en este sentido, Fernández se comprometió a “darles alguna novedad a quienes tienen todo en regla y esperan poder volver a trabajar”, al tiempo que reconoció que “hay gimnasios que, sin autorización para hacerlo, están haciendo actividades. No hace falta nombrarlos porque ellos ya saben quiénes son, les pedimos que dejen de hacerlo”.

Reuniones

Previamente al anuncio, en horas tempranas de la mañana, se llevaron a cabo sendas reuniones con representantes de entidades dedicadas a la realización de distintas disciplinas deportivas.

Fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Ing. Matías Fhürer, y el director de Deportes, Prof. Guillermo Orsilli. Se abordaron temas relacionados a la posibilidad de extender la flexibilización sobre las prácticas deportivas.

En un encuentro de entendimiento mutuo con las instituciones, se estableció estudiar cada protocolo sanitario de acuerdo a lo establecido por las autoridades locales del ámbito de la salud.

