Se pone en marcha el plan de regularización de deudas por tasas municipales

9 marzo, 2020

El secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi y el director de Políticas Tributarias, Ariel Sánchez anunciaron hoy la puesta en marcha del plan de regularización de deudas por tasas municipales que contempla a quienes hayan demostrado alguna voluntad de pago en el último año, y prevé posibilidades de abonar entre 3 y 12 cuotas –algo más en caso de jubilados según análisis del caso- y con quitas en los intereses.

“El parate económico y la recesión provocaron retrasos en el pago de las tasas que habitualmente la gente no tenía, y por eso se aprobó la ordenanza que prevé este plan, con el objetivo de incluir a quienes tuvieron dificultades para pagar el año pasado o incluso antes, pero demostraron alguna intención de hacerlo. Como política mantenemos la decisión de descontar intereses y no capital, por respeto a quienes hacen el esfuerzo de pagar en tiempo y forma”, indicó López Di Fondi, quien indicó que la expectativa de recaudación por esta vía es de alrededor de 80 millones de pesos.

“Se ha puesto énfasis en facilitar por medio de cuotas y descuentos la posibilidad de que paguen aquellos que en el último año tuvieron la voluntad de hacerlo, es decir que abonaron algunas tasas, pero no pudieron continuar. Esta no es una moratoria para quienes no han estado pagando sus tasas, sino para aquellos que han tratado de mantenerse en regla y quedaron atrasados porque fue un año muy difícil”, completó Ariel Sánchez.

