Se posponen los festejos por el Centenario de Claromecó

15 septiembre, 2020 Leido: 205

La Comisión Municipal del Centenario de Claromecó decidió posponer hasta el año que viene la Fiesta Popular por los 100 años de la localidad balnearia, que se cumplen el 9 de noviembre. “Todavía no tenemos la fecha debido a la compleja situación que hay en el distrito”, explicó Mary Souto, la presidenta.

En una conferencia de prensa realizada a través de la plataforma Zoom, indicó que las actividades complementarias seguirán su curso: “lo del Monumento a los Pioneros, la jornada de fotografía en el faro, las esculturas de duendes y peces, y lo de recabando historias, sigue todo en marcha, por ahora, porque no necesitamos reunirnos, pero los festejos populares quedan pospuestos”.

Souto agregó que “hay mucho trabajo de la Biblioteca, del Museo, el Paseo de las Lanchas, todo sigue a paso firme. Nos manejamos mucho por WhatsApp y mail, reuniones no se pueden hacer. Entonces, hemos decidido posponer todo para el año que viene”.

También se mantiene la iniciativa de embellecer los parques y jardines ya que “se usa el distanciamiento social y no es tanta la gente que va”.

En tanto, continúa vigente la idea de llevar a cabo el acto protocolar el 9 de noviembre en la casa de los campos de Bellocq. No obstante, anticipó que “si esto se sigue complicando se va a suspender”.

“Serán pospuestos los festejos, hasta que la situación sanitaria y epidemiológica del distrito nos permita realizar la fiesta que anhelamos”, se subrayó desde la Comisión.

“Elegimos cuidarnos, y cuidar a las personas que día a día le dan vida a nuestro pueblo. Seguiremos trabajando por y para nuestro lugar en el mundo, con el firme objetivo de celebrar como Claromecó se merece”, se añadió.

Subsidio municipal

Además, sobre el subsidio municipal de 50 mil pesos recibido la semana pasada, Souto manifestó que “vamos a ir pagando algo del proyecto audiovisual y la pintura que ya se ha retirado para el Paseo de las Lanchas”. “Cuando rindamos eso, nos entregarán más dinero de los 150 mil pesos que pedimos”, añadió. En este sentido, recordó que se incluye también “Recabando Historias”.

El Monumento a los Pioneros, que se ubicará en Costanera y 15, estará a cargo del Ente Descentralizado, bajo la dirección del ganador del certamen, y las esculturas de duendes y peces se realizarán con madera de la Estación Forestal, según detalló. Asimismo, afirmó que hoy se empieza con la construcción del pórtico de entrada.

“Expectantes” por la temporada

Por otra parte, Souto expresó que “estamos expectantes” sobre lo que podrá pasar con el movimiento de la temporada. “Sabemos que la gente de Tres Arroyos va a venir, esperamos los protocolos que se van a utilizar para que puedan ingresar turistas de otros distritos, eso es lo que nos tiene preocupados”.

