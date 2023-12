Se posterga la Fiesta del Deporte

9 diciembre, 2023

El Círculo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos postergó la realización de la 51º Fiesta del Deporte. Así lo informó a través de un comunicado difundido en las últimas horas.

El comunicado

“La Comisión del Círculo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos, a través de este comunicado quiere dar a conocer la postergación de la Fiesta del Deporte, debido a la imposibilidad de realizarla más allá de los ingentes esfuerzos que se han hecho desde un tiempo hasta aquí de poder adquirir los más de 200 premios que se entregan a los deportistas más destacados del año.

Esto se debe a que se argumenta, que no venden mercadería porque no hay precios y hasta después de la asunción de las nuevas autoridades no se sabe qué va a ocurrir con los valores. No hubo manera de solucionar el tema y eso nos priva de realizar este evento muy esperado y que se lleva a cabo en los últimos días de diciembre.

Pedimos disculpas por esta situación que escapa a nuestras buenas intenciones de realizar la Fiesta del Deporte como lo venimos haciendo hace más de 50 años, pero seguramente podremos concretarla a corto plazo cuando Dios mediante se pueda normalizar esta situación irregular.”

