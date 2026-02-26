Se presenta el informe final del diagnóstico de la Red vial rural de Chaves

26 febrero, 2026 0

Chaves Municipio invita a la comunidad a participar de la presentación del informe final del “Diagnóstico de la Red Vial Rural”, realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

El encuentro se llevará a cabo el jueves 5 de marzo a las 10 horas en el Teatro Municipal de Adolfo Gonzales Chaves.

El estudio, desarrollado por un equipo técnico especializado, brinda un análisis integral del estado de la red vial rural del distrito y aporta información estratégica para la planificación, priorización de intervenciones y optimización de recursos.

Este diagnóstico representa una herramienta fundamental para fortalecer la infraestructura rural, mejorar la conectividad y acompañar al sector productivo, eje central del desarrollo local.

Desde el Municipio destacaron la importancia de contar con datos técnicos y trabajo profesional para proyectar políticas públicas sostenibles en el tiempo, reafirmando el compromiso de continuar planificando con responsabilidad y visión de futuro.

