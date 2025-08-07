Se presenta el libro Tres Arroyos sobre Ruedas

Este viernes en el transcurso de un acto en el Museo del Automovilismo del Club Quilmes se presentará el libro que escribió Alberto Deramo, y publicó Editorial Caravana denominado Tres Arroyos sobre Ruedas

Comienza desde el año 1904, con la llegada del primer auto a nuestra ciudad, hasta hoy, con todo lo relacionado al deporte motor en la ciudad , donde habrá un repaso general de todas las manifestaciones del automovilismo lugareño y de la zona.

La presentación del libro será a partir de las 19:00, en la sede del Museo, Sarratea 55.

