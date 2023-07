Se presenta “La geografía en mi vida”, de María Eugenia Echarry

10 julio, 2023

El jueves 13 a las 19 se presentará el libro “La geografía en mi vida”, de la profesora María Eugenia Echarry en la Biblioteca Popular Sarmiento, Av. Moreno 334. La obra, que incluye gran parte de su recorrido en el aula, forma parte de un nuevo título editado por la Cooperativa de Trabajo Editorial Caravana.

La autora, reconocida docente de la ciudad, destacó: “Nunca estuvo en mi mente la idea de escribir un libro. El registro de mis vivencias geográficas lo plasmé en el papel con el sólo objeto de que permaneciera en el anonimato y simplemente por el placer de escribir. Luego, algunas personas me indujeron a editarlo. A pesar de mis dudas, llegamos a esta instancia y aquí estamos, libro en mano”.

Desde Editorial Caravana, la editora Matilde Zúcaro sostuvo: “Para Caravana este libro significó un proceso de mucho aprendizaje, de muchos debates. Un reconocimiento de las representaciones que se manifiestan a la hora de abordar la complejidad de la geografía y los alcances y limitaciones que se presentan actualmente en el aula”.

Respecto a la importancia del estudio de la geografía, Echarry reconoció que: “Tenemos que aludir indefectiblemente al objeto de estudio de la Ciencia Geográfica, es decir la interrelación entre el espacio y la sociedad que ocupa. Como resultante de ese intercambio entre paisaje natural y paisaje cultural surge el espacio geográfico, cuya síntesis es la geografía misma. El ser humano no vive ni en una nube, ni en el espacio sideral, habita en el planeta Tierra”.

Vinculado al recorrido en el aula, la autora observó que: “A los docentes les diría que no se cansen de pedir ayuda a otros colegas que los precedieron en la tarea docente y por lo tanto cuentan con mayor experiencia. También, lo que es sumamente útil es leer libros con información genuina y con múltiples miradas, despejados de ideologías cerradas para formar en los alumnos el juicio crítico indispensable para que se transformen en auténticos ciudadanos y que logren una libertad de pensamiento que nadie les puede arrebatar”.

Con relación a la didáctica propiamente dicha, Echarry subrayó: “Usen los mapas para enseñar Geografía, están trabajando sobre un objeto de estudio que es tangible, el espacio geográfico. No digo que todos los alumnos van a captar el mensaje que ustedes le brinden pero les paso la recomendación de una profesora que tuve cuando cursaba el magisterio… ´no escatimen dedicación para llegar a los alumnos, con que lleguen a uno habrá valido la pena el esfuerzo´”.

Por su parte, Mariana Fernández, editora de la cooperativa, consideró: “Siempre es un momento de alegría publicar un libro, llevar al espacio público los sueños y los aprendizajes de las personas que confían en la Editorial. En estos cinco años de trabajo hemos madurado los consejos, las reflexiones y los espacios de construcción colectiva. Este año lanzamos nuestro lema, #alavueltadelcorazón, sabiendo que es ahí desde donde queremos seguir profundizando nuestro aporte a la producción artística y al debate de ideas”.

