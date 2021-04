Se presentó “Compañía”, de Eduardo Rovner en el Teatro Municipal

17 abril, 2021 Leido: 36

Este viernes se presentó en la sala del Teatro Municipal, la Obra “Compañía” del afamado autor Eduardo Rovner, donde se plantea el conflicto entre los deseos del hombre, sus pasiones y las estructuras culturales que no le permiten expresar y vivir muchos de ellos.



También trata de cómo la posibilidad de la pérdida del afecto de un ser querido o la desesperada necesidad de compañía pueden transformar a la persona más generosa y aparentemente más inofensiva, en alguien capaz de llegar a situaciones límites de violencia con el fin de retener al otro o de no sentir la humillación y la angustia de ser abandonado y, en definitiva el miedo a la soledad. De una u otra manera el espectador tomará partida desde la platea. Sin duda “Compañía” es una pelea legítima por la felicidad.

Los personajes tomaron vida a través de María Fernanda Martínez como Ana, Gerardo Christensen como Osvaldo y Maria Melián como Magda.

Fotografía de Juan P. Osses, diseños de Antonella Galván y Tomas de la Lama, voz en off de Pasty Christensen, publicidad Adriana Gaitán, Maria Melián y María Fernanda Martinez.

Asistieron unas 70 personas, respetando los protocolos vigentes.

Volver