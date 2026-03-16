Se presentó el III Foro Internacional de Género y Ruralidad y la V edición de los Premios Lía Encalada

16 marzo, 2026 0

En el marco de Expoagro, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires (MDA) y la Asociación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina (MRA) lanzaron oficialmente el III Foro Internacional de Género y Ruralidad y la V edición de los Premios Lía Encalada.

Fue durante un conversatorio del que participaron mujeres representantes de distintas provincias del país, entre ellas Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. En representación de esta última participó la directora de Producción y Sustentabilidad de Tres Arroyos, Margarita Tourn.

Cabe destacar que Tres Arroyos ha estado representado en ediciones anteriores del certamen y en dos oportunidades obtuvo el premio mayor: en 2024 en la categoría Agroecología y en 2025 en la categoría Ciencia e Innovación Tecnológica.

El Foro y los premios surgieron como espacios destinados a reconocer, visibilizar y fortalecer el trabajo de las mujeres en la ruralidad, poniendo en valor sus aportes al desarrollo productivo, social y comunitario.

Por primera vez, el Foro Internacional de Género y Ruralidad se llevará a cabo en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de Mar del Plata. Las ediciones anteriores se desarrollaron en la provincia de Santa Fe.

Desde la organización informaron que ya se encuentra abierta la convocatoria para postular a mujeres de distintos ámbitos de la ruralidad. Las postulaciones pueden realizarse a través del sitio web oficial: www.mujeresrurales.org.ar

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