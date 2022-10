Se presentó la lista 10 para las elecciones de la Central de Trabajadores Argentinos (videos)

31 octubre, 2022

El 9 de noviembre, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) llevará adelante elecciones para sus comisiones ejecutivas nacional y provincial, y de congresales. La lista 10, que propone a Hugo Yasky como secretario general a nivel nacional, Roberto Baradel en el escalón provincial y Karen Lestarpe y Juan Vera en la regional Tres Arroyos, se presentó en la sede de Madre Tierra, en un acto que contó con la participación de trabajadores de la educación (SUTEBA y auxiliares de ATE), judiciales, guardavidas, dirigentes de distintos espacios del peronismo, concejales y el secretario general de la CGT, Humberto Salaberry.

La regional Tres Arroyos de la CTA, conformada en 2013, abarca, además de la cabecera local, los distritos de Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Pringles, Laprida y General Lamadrid.

La lapridense Karen Lestarpe, representante de SUTEBA y concejala del Frente de Todos en su distrito, encabeza la nómina y hoy llevó adelante el acto de presentación de las distintas organizaciones y sus candidatos en la lista. El tresarroyense Juan Vera, aspirante a secretario adjunto, aseguró por su parte que “hace muchos años, con Ethel Gómez en SUTEBA, conformamos la mesa de la CTA el SUTEBA, la FTV a la que represento y Empleados de Comercio, que luego renunció; hoy somos Regional y sumamos cada vez más agrupaciones. En el caso de la que represento, la FTV no es un gremio sino una organización social, conformada por trabajadores que no tienen un sueldo, que no se sientan a discutir una paritaria, sino que buscan sostener un ingreso diario para llevar el alimento a su mesa. La lucha, de nuestra parte, siempre va a estar”.

Raúl Pandelés, de su mismo gremio y también candidato, destacó que “están representadas las agrupaciones sindicales no tan numerosas para las cuales no es lo mismo pelear solos que con el respaldo de la CTA. Y a través de la Central se pueden llevar adelante otras políticas que de otra manera no llegan a los trabajadores; el año que viene hay elecciones y tenemos un gran desafío, una tarea importante para cumplir como Regional y aportar un granito de arena para que el nuevo gobierno les permita a los trabajadores seguir avanzando”.

También hicieron su presentación María Luisa Alippi, de la delegación Bahía Blanca de la

Asociación Judicial Bonaerense; Marcela Jauriguiberry, de la Mesa Provincial de Productores Familiares; Diego Zyncenko, del Frente Peronista de las Localidades; Nilda Lario de ATE Laprida; y Pablo Haderne de Guardavidas.

El 9 de noviembre habrá 14 mesas en la Regional Tres Arroyos habilitadas para votar en las elecciones de la CTA.

