Llegan las rotondas más esperadas: San Martín y Ruta 3 y Almafuerte y 228

25 agosto, 2025 1.438

El Municipio de Tres Arroyos presentó ante Vialidad Nacional los proyectos de construcción de dos rotondas fundamentales para la seguridad y el desarrollo urbano: la de Av. San Martín y Ruta 3, y la de Av. Almafuerte y Ruta 228.

Estas obras, largamente esperadas por los vecinos y solicitadas durante años, ya se encuentran en proceso de aprobación en Vialidad Nacional y fueron elevadas a la Provincia de Buenos Aires para su correspondiente financiamiento, dado que se trata de proyectos que superan las posibilidades presupuestarias del Municipio.

Con estas gestiones se busca dar respuesta a una de las principales demandas de la comunidad: ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento de la ciudad, que en los últimos años se expandió de manera significativa hacia ambos márgenes.

El Gobierno Municipal reafirma así su compromiso de trabajar para que los tresarroyenses vivan más seguros, con mejores accesos y con una infraestructura pensada para las próximas generaciones. Obras como estas representan la construcción de una ciudad más ordenada, inclusiva y preparada para el futuro, porque este es el Tres Arroyos que construimos.

