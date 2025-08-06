Se puede sacar turno desde el celular para el Certificado de Discapacidad

6 agosto, 2025 0

El área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con un nuevo sistema de turnos online y digital, pensado para que cada vecino pueda acceder a la atención de la Junta Evaluadora de CUD de forma más cómoda, simple y rápida.

Con esta herramienta, ya no es necesario acercarse personalmente. Con unos pocos clics, desde cualquier dispositivo, se puede elegir día y horario para ue cada consulta se gestione de manera ágil, priorizando el tiempo y bienestar de cada una.

¿Cómo funciona?

Luego de completar la documentación medica requerida según cada caso particular, contactarse al 2983-457085, para que envíen el enlace al sistema y el interesado puede registrarse. En caso de necesitar asistencia, el equipo está disponible para brindar asesoramiento.

“Ahora el acceso a tu Certificado de Discapacidad es más fácil. Reservá tu turno online y ganá tiempo para lo más importante: vos.”, dicen desde la comuna

Volver