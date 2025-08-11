Se puso en marcha “ALAI” Forrajería

Desde este lunes, en la tradicional esquina comercial de Derqui y San Martín, se encontrará forrajería ALAI. Para ello, LU 24 dialogó con Valeria Amestoy, propietaria del local.

Con la idea de cambiar su situación laboral, Amestoy, comentó que mediante su hijo surgió la opción de comenzar con este emprendimiento de modo familiar.

Con respecto a productos, además de alimentos para mascotas y demás elementos de la vida animal, también ofrecerán huevos, papas, leña y carbón con la posibilidad de seguir expandiendo los productos dependiendo de la demanda de los clientes.

También contarán con todos los medios de pago y beneficios de los bancos principales.

Horarios de atención:

Lunes a viernes: 8:30 a 12:30 – 15:30 a 19:30 horas.

Sábados: 9:00 a 13:00 horas.

Como gran detalle, detalló que se harán repartos sin cargo luego de que cierren el local, tanto al mediodía como a la noche.

Promoción inauguración:

2 maples de huevo + 5KG de papa tendrá un costo de $14.000

Para ver más, pueden seguirlos en Instagram como: @forrajeria_alai

