Se quieren casar y no pueden

5 marzo, 2021 Leido: 897

Una pareja inscripta desde febrero de 2020 no logra turno para casarse por civil en Tres Arroyos.

El oyente de LU 24 Fernando Álvarez hizo llegar un mensaje a LU 24 en el que afirma que en el Registro Civil “te tratan mal” – a su decir – y que no dan solución alguna respecto de los turnos, informándole que deben sacarse por la Web y no se puede realizar ya que según dice la página no hay.



“Con mi señora desde el año pasado que no nos podemos casar, teníamos turno en mayo del 2020(habíamos sacado el turno en febrero) pero por la pandemia no se pudo, pero ellos me dijeron que el trámite quedaba ahí y que cuando decidiéramos otra fecha nos daban el turno, cosa que nunca pasó. Hace meses que se habilitó los casamientos y no nos dan turno. Necesito de su difusión para que me den una solución. Desde ya muchas gracias”, escribe Álvarez.

Volver