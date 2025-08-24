Se realiza el 2° Festival del Día de la Niñez en el predio triguero

24 agosto, 2025 1.800

Este domingo, desde las 14:00 se desarrollará el 2º Festival del Día de la Niñez, en dos espacios: el SUM de la Secundaria Técnica 1 y al aire libre en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo, organizado desde la Municipalidad de Tres Arroyos a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

Según se anticipa, en el lugar habrá juegos gigantes, maquillaje, inflables, metegoles, shows en los dos escenarios al mismo tiempo, una feria con más de 70 emprendedores, la presencia desde la mañana del programa Mercados Barriales y muchas sorpresas.

Se dispusieron también traslados gratuitos desde los barrios a las 13:45, que abarcan Villa Italia (Víctor Manuel y Cangallo); Ruta 3 Sur (El Parquecito); Olimpo (Bolívar 1300 – Puentes) y Barrio Ranchos (Urquiza y Emilio de la Calle.

Se invita a la comunidad a participar de una gran fiesta para que las infancias disfruten con sus familias.

Volver