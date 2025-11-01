Reta espera este domingo la 12ª Edición del concurso del Club de Pesca

Este domingo, desde las 10:00 se efectúa la edición número 12 del concurso a la Corvina de Mayor Peso, organizada por el Club de Pesca Tres Arroyos en aguas del balneario Reta.

El evento repartirá 25 millones de pesos en premios: 10.000.000 al ganador, 4.000.000 al segundo clasificado y 2.000.000 a quien complete el podio.

El cuarto ganará 1 millón, 5º y 6º 800.000 cada uno, 7º y 8º 600.000, 9º y 10º 500.000 y del 11º al 15º una caña Tuna Red.

También habrá premios para dama y cadete mejor clasificado, se sorteará 1.000.000 de pesos entre las 371 entradas anticipadas y el socio que mejor clasifique se llevará un reel Rocket Surf 8000. El evento está declarado de Interés Municipal.

