Se realiza la Fiesta del Color en el Polideportivo

1 noviembre, 2025 25

En el Polideportivo Municipal, este domingo, a partir de las 9:00, se realizará la Fiesta del Color. El evento, organizado por la Dirección de Deportes y el CEF Nº 4 de Tres Arroyos, tendrá una entrada de $5.000 y contará con servicio de cantina.

Esta vez, participarán cinco establecimientos educativos: la Escuela de Educación Secundaria Técnica 1, la Escuela Secundaria 1, la Escuela Secundaria 2, el Colegio Nuestra Señora de Luján y el Colegio Hogar San José.

Será la segunda Fiesta del Color consecutiva luego de la pandemia, ya que la misma se vio interrumpida entre el 2020 y el 2023.

