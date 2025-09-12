Se realizará el 5º encuentro de Pequeños Dibujantes

Desde la Fundación Campano, se invita a los chicos de entre 3 y 12 años a participar del 5to. Encuentro de pequeños dibujantes que se realizará el sábado 27 a las 15:00 horas en su sede (H. Yrigoyen 252).

Los chicos que quieran participar podrán inscribirse en 3 categorías: de 3 a 5 años, de 6 a 9 años y de 10 a 12 años de manera libre y gratuita.

El tema y los materiales son libres, pero deberán ser materiales que se trabajen en seco, es decir, sin agua (lápices, fibras, crayones, marcadores, etc.). Habrá materiales disponibles para quienes no traigan propios.

Los dibujos se realizarán en un plazo máximo de una hora, y serán evaluados el mismo día por el jurado.

Habrá premios en cada categoría y la totalidad de los trabajos serán expuestos en la Galería de la Fundación Campano.

