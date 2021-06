Se realizarán estudios de PCR gratis para quienes lleguen a Tres Arroyos ante el fin de semana largo

Ante la cercanía del festejo del Día el Padre, coincidiendo con el feriado del lunes 21, y la posibilidad de la llegada de familiares desde otras ciudades con circulación comunitaria del Coronavirus más extensa que la local, insistiendo además en desanimar las reuniones familiares no convivientes, la Secretaría de Prevención y Salud de Tres Arroyos, invita, como manera preventiva, a que todos aquellos que arriben a nuestro distrito concurran al Centro de Salud a partir del día viernes 18, en el horario de 8 a 11 horas, para realizarse el estudio de PCR para Covid-19 de manera gratuita. De esta forma se busca conocer su estado de salud con respecto al Coronavirus.

Cittadino: “Tenemos que contar con la buena voluntad de la gente”

La Dra. Claudia Cittadino dijo que “ha sido una decisión que se tomó después de evaluarla el secretario de Salud con su equipo y el Intendente porque si bien estamos pidiendo que la gente no haga reuniones en las casas, que trate de pasarlo de la mejor manera posible, que entre todos tenemos que sostener y fortalecer esta Fase 3, que como todos sabemos es difícil y más si va a comenzar la presencialidad en las escuelas”.

“Se invita a todas aquellas personas que lleguen de otros lugares a ver a sus padres o a pasar acá en Tres Arroyos, en forma voluntaria, se acerquen al centro de hisopados que funciona en el Hospital Pirovano, de 8 a 11 horas, para hisoparse y poder saber en qué condiciones llegan, teniendo en cuenta las nuevas cepas y los asintomáticos”, explicó.

“Va a ser voluntario, no vamos a obligar a nadie sino que el testeo es para prevenir y aislar rápidamente si detectamos un foco. Queremos cuidar esta Fase 3 que nos costó mucho llegar”, añadió.

Sobre qué decisión se tomará con quien dé resultado positivo, manifestó que “probablemente se aislará a la persona y a aquellos contactos que hayan estado con ella mientras tanto, porque evidentemente va a llegar a su casa y habrá que aislar a las personas que hayan estado conviviendo hasta que se tenga el resultado, como si fuera un caso sospechoso. Desde ya tenemos que contar con la buena voluntad de la gente”.

Cittadino remarcó que “pedimos que lo hagan con premura, ni bien lleguen que se acerquen. Será con el PCR que utilizamos en el Hospital y de manera gratuita. Queremos poner todo el servicio de lo que es la gente de hisopados a tratar de que no se disemine una cepa nueva acá en Tres Arroyos, poder detectar el positivo rápidamente y hacer el control del foco”.

