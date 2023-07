Se realizó el acto por el Día de la Independencia en el CIC de Barrio Boca

9 julio, 2023

En el transcurso de la mañana de este domingo y con gran presencia de público, se llevó a cabo el acto por el Día de la Independencia el Centro Integrador Comunitario de Barrio Boca, ubicado en Brown y Ayacucho.

En esta oportunidad, y en el marco del 207º aniversario de la declaración de la independencia de nuestro país, estuvieron presentes autoridades municipales, precandidatos a intendentes y comunidad en general.

La palabra estuvo a cargo del actual de Secretario de Desarrollo Económico y primer candidato a concejal por Compromiso Vecinal, Mariano Hernández. En el discurso, dijo: “esto que se dice en pocos segundos muchos años, muchas luchas y también muchas vidas. Hoy respiramos esa independencia desde que nacemos porque no conocemos otra forma de vivir que no sea libres y por este motivo, no nos detenemos a pensar o a valorar lo que significa vivir en libertad lo que nos costó conseguirla.”

Y siguiendo en este orden de situaciones, concluyó: “hoy es un día merecido de festejo, mañana los invito a seguir trabajando para hacer grande a este bendito país. ¡Viva Tres Arroyos, viva la democracia y viva la patria!”

