Se realizó con éxito el Campus de Básquet 2025
En la jornada de este domingo, concluyó con gran éxito el Campus Polla–García–Lofrano, desarrollado en las instalaciones del Club Costa Sud, institución que ofició de anfitriona. La propuesta se extendió a lo largo de tres intensas jornadas: inició el viernes 29, continuó con doble turno el sábado 30 y culminó este domingo con una jornada final y la entrega de diplomas a los participantes.
El evento reunió a más de 70 campistas provenientes de Tres Arroyos y distintas localidades de la región, entre ellas Orense, San Cayetano y Mar del Plata. La coordinación general estuvo a cargo de Juan García, acompañado por un equipo docente de primer nivel conformado por Mauro Polla, entrenador de la Selección Argentina U19, y Juan Lofrano, referente indiscutido del minibásquet y actual director de la CADS. A ellos se sumaron como segunda línea de entrenadores Sebastián Roppel, Nicolás Cirone y Nicolás Lo Fiego, quienes aportaron su experiencia y dedicación.
Además de los entrenamientos, el campus contó con charlas formativas a cargo de destacados profesionales: Simón López en el área de kinesiología, Azul Berges en nutrición y Sofía Sabadini en psicología deportiva, quienes brindaron a los jóvenes valiosas herramientas para el desarrollo integral dentro y fuera de la cancha.
El campus superó ampliamente las expectativas, consolidándose como un espacio de formación, aprendizaje y encuentro para jóvenes deportistas. Este primer paso marca un puntapié inicial para la proyección de futuras ediciones, con el objetivo de seguir elevando la propuesta año tras año y convertirla en una cita habitual para el básquet de la región.