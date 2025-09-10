Se realizó con éxito la 3ra edición de “La previa de la Previa”

Este martes, se llevó a cabo la tercera edición del Festival “La Previa de la Previa” en el Polideportivo Municipal, una propuesta que reunió a jóvenes de todo el distrito en una jornada llena de información, juegos y actividades.

El encuentro, que se desarrolló de 9 a 15 horas, tuvo como objetivo promover el cuidado de la salud, brindar herramientas de prevención y generar espacios de encuentro para celebrar el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera.

La organización estuvo a cargo del equipo de Salud Sexual Integral del Centro Municipal de Salud por la Secretaría de Salud, declarado de interés municipal y contó con una amplia articulación interinstitucional, integrando las áreas de Educación, Deportes, Juventud, Género y Salud. Esta coordinación permitió ofrecer actividades lúdicas, informativas y educativas que abordaron varias temáticas como consumo responsable de alcohol, relaciones sexo afectivas, educación sexual integral y primeros auxilios.

El evento contó con la presencia de la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Moreno, el Director de APS, Lic Juan Serna, la Inspectora distrital de Educación Angelica Galván, Director de Deportes Facundo Liébana, Director de Juventud, Julián Tornini y el Director de Cultura, Martin Rodríguez Blanco, y representantes de las distintas áreas que participaron en la propuesta.

“La Previa de la Previa” se consolida un nuevo año como un espacio de encuentro para las y los jóvenes, con el objetivo de celebrar, reflexionar y aprender de manera colectiva, en el marco de las celebraciones por la primavera y el Día del estudiante, una iniciativa que llevó adelante el servicio de Salud Sexual, equipo que trabaja de manera sostenida durante todo el año en acciones de prevención, información y acompañamiento a la juventud, generando espacios de diálogo y escucha que promueven decisiones informadas y responsables.

