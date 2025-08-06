Se realizó el Día de Campo previo al remate de La Torcacita

6 agosto, 2025

Con gran acompañamiento de productores, La Torcacita de Piray Miní S.A presentó los animales que saldrán a la venta el viernes 15, de manera presencial y por Streaming, desde la propia cabaña en cercanías a De La Garma, a cargo de Colombo & Magliano.

Como sucede habitualmente, fue la oportunidad de poder observar la calidad de los que irán a martillo: unos 115 toros puros de pedigree y puros por cruza y unas 300 vaquillonas.

Tanto los propietarios de La Torcacita como desde la firma martillera destacaron la jornada vivida, que contó con una charla sobre pasturas a cargo del ingeniero agrónomo Juan Lus.

