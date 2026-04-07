Se realizó el sorteo de viviendas destinadas a personal policial en De la Garma

7 abril, 2026 0

Esta tarde, en el Centro Cultural de Gonzales Chaves, se llevó a cabo el sorteo de viviendas correspondientes al barrio de la Policía de De la Garma, en un acto que contó con la presencia de la intendenta Lucía Gómez, el Secretario de Seguridad Pablo Arévalo y autoridades municipales.

Las unidades habitacionales, un total de diez, están destinadas a familias de trabajadores bonaerenses, en el marco de una política pública que busca dar respuesta a una demanda histórica en materia de acceso a la vivienda.

El proceso de adjudicación se desarrolló con normalidad y ante la expectativa de las familias inscriptas, marcando un paso fundamental hacia la concreción del sueño de la casa propia.

La entrega oficial de las viviendas se realizará mañana y contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien junto a la intendenta encabezará una jornada significativa para toda la comunidad.

De esta manera, el municipio continúa avanzando en acciones concretas que fortalecen el arraigo y mejoran la calidad de vida de los vecinos del distrito.



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