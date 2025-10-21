Se realizó en Gonzales Chaves el XIV encuentro regional de Orquestas bonaerenses

Este lunes se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Adolfo Gonzales Chaves el XIV Encuentro Regional de Orquestas Bonaerenses, con un gran marco de público que acompañó a las distintas formaciones musicales participantes.

Desde horas de la mañana, las delegaciones fueron recibidas con un desayuno para luego dar paso a los ensayos generales, mientras se ultimaban los preparativos del concierto principal que comenzó a las 14:00.

El encuentro contó con la presencia de las orquestas de Villa Ventana/Tornquist, Bahía Blanca y Coronel Suárez, junto a la Orquesta Escuela de Gonzales Chaves como anfitriona. Si bien estaba prevista la participación de la delegación de Lincoln, la misma no pudo viajar debido a un inconveniente con el transporte.

Durante la jornada también participaron alumnos de distintas escuelas del distrito, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar del concierto y conocer más sobre el programa Coros y Orquestas Bonaerenses, al cual pertenece la Orquesta Escuela Chaves. Este programa provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Políticas Socioeducativas, brinda la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes a partir de los 8 años puedan aprender música de manera gratuita, sin necesidad de contar con conocimientos previos ni instrumentos, ya que estos son provistos por la Provincia.

Este encuentro, que se realiza una vez al año y en distintas localidades bonaerenses, tuvo por primera vez a Chaves como sede. La organización implicó un importante trabajo conjunto entre las orquestas participantes, ya que se definió de manera colaborativa el repertorio, la fecha y los aspectos logísticos del evento.

El coordinador general de la Orquesta Escuela Chaves y director musical, Sebastián Calvano, destacó el esfuerzo y la dedicación del equipo docente y de la comunidad:

“Esto se organiza desde el equipo docente de la Escuela Nº3, con la docente integradora Carola López, y profesores que viajan desde Tandil y Tres Arroyos. También es fundamental el acompañamiento de las familias, tanto en lo económico como en lo logístico. Contamos con el apoyo del Consejo Escolar, que proveyó desayuno, almuerzo y merienda, además del acompañamiento de la inspectora Nadia Goycoa y del Municipio, desde la intendenta hasta la jefa de Gobierno. Es un evento que se desarrolla en pocas horas, pero lleva mucho tiempo de preparación.”

De esta manera, Gonzales Chaves vivió una jornada artística y educativa de gran valor, reafirmando el compromiso del distrito con la formación cultural y musical de las juventudes bonaerenses.

