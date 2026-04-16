El Concejo avaló la designación de López como Director Administrativo del Hospital

16 abril, 2026 71

La 3ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, correspondiente al Período Legislativo del año 2026, se llevó a cabo esta mañana en la Delegación de Cascallares, en cumplimiento de la Ordenanza N°7485.

De los despachos de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, se aprobó por unanimidad el pedido de licencia del Intendente Pablo Garate; luego tomó juramento la Concejal Suplente María Paz López Peralta, quien reemplazará al Concejal Adolfo Olivera durante su período como Intendente Interino. Además, se aprobó por unanimidad el pedido de licencia de la Concejal María Olga Saavedra y tomó juramento el Concejal Suplente Emiliano Martín Monsalvo, quien la reemplazará durante su ausencia.

Por otro lado, se aprobó el Proyecto de Ordenanza adhiriendo a la Ley Prov. N° 12.276 y creando el Consejo Consultivo de Arbolado Público como comisión Ad hoc del HCD; se aprobó el Proyecto de Ordenanza adhiriendo en todos sus términos a la Ley Provincial N° 14.449.

Se rechazó el Proyecto de Ordenanza para el nombramiento de la Plaza del Barrio Villa San Francisco de Reta como “Eva Duarte de Perón”.

Se aprobó la solicitud de CELTA para ceder en comodato un predio en Claromecó para la extensión de sus servicios de conectividad.

Se aprobó un Proyecto de Ordenanza estableciendo la transmisión en vivo de los actos de apertura de sobres del Departamento Ejecutivo Municipal.

Se aprobó la renovación del comodato otorgado al Museo Regional de Claromecó “Aníbal Paz” de una fracción rural de 46 hectáreas que perteneciera a la Estancia “San Francisco”.

Se aprobó la designación de Cr. Juan Cruz López como Director Administrativo del Centro Municipal de Salud.

Se aprobó el convenio marco de colaboración entre la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de Tres Arroyos.

De los despachos de la Comisión de Acción Social y Medio Ambiente, se aprobó el Proyecto de Ordenanza creando el Vivero Municipal.

Asuntos Entrados

La Coalición Cívica ARI elevó un proyecto de comunicación para que se realicen las gestiones necesarias para la planificación, proyección y construcción de un predio, destinado a la guarda de camiones y acoplados en la localidad de Micaela Cascallares, que se aprobó por unanimidad.

El Bloque de Concejales de La Libertad Avanza elevó un proyecto de comunicación para que el DE informe sobre limpieza y mantenimiento de los arroyos de nuestra ciudad, que se aprobó por mayoría.

El Bloque de Concejales de Fuerza Patria elevó un proyecto de resolución expresando su total repudio a la finalización del Plan Remediar, que se aprobó por mayoría.

El Bloque de Concejales del Movimiento Vecinal elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Para que realice un informe detallado y actualizado de maquinarias, vehículos y herramientas afectados a la Secretaría de Planeamiento Urbano, y cada una de las localidades, aprobado por mayoría.

-Para que se informe a este Cuerpo la cantidad total de hectáreas del Aeródromo Municipal, contratos de arrendamiento vigentes, destino de los fondos afectados provenientes del arrendamiento del mismo, aprobado por mayoría.

-Para que se informe a este Cuerpo cómo está funcionando actualmente la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas en Tres Arroyos, aprobado por mayoría.

-Para que se informe a este Honorable Cuerpo, el estado actual del Programa Municipal de Detección de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo, aprobado por unanimidad.

Volver