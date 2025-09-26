Se realizó la charla “¿Qué ven cuando nos ven?”, a cargo de Patricia Berrutti

Este jueves por la noche y en instalaciones del Banco Credicoop, a través de la Comisión de Asociados y Biblioteca Popular Braille y Parlante Ilusiones, se llevó a cabo una charla sobre discapacidad y disminución visual denominada “¿Qué ven cuando nos ven?”.

La misma estuvo a cargo de Patricia Berrutti, integrante de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Braille y Parlante Ilusiones, donde hubo proyección de videos y dio un panorama sobre lo que es la discapacidad visual en lo que es la vida cotidiana (como por ejemplo la temática de las baldosas, las calles, veredas y demás) y además sobre el uso del bastón blanco y bastón verde.

El bastón blanco, corresponde para los que tienen discapacidad visual y el bastón verde, para los que tienen disminución visual además de que se conmemora este viernes.

Hubo importante cantidad de gente, la mayoría que tienen esas condiciones acompañados por familiares y se realizaron preguntas para que Berutti pueda responderlas y dar sus diferentes puntos de vista.

Una vez más este tipo de charla provoca que la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, fortalezca su vinculo con este tipo de personas y con la Biblioteca Popular Braille y Parlante Ilusiones.

