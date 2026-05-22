Se realizó la entrega de jerarquías a personal de la Patrulla Municipal de Prevención

22 mayo, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos llevó adelante el acto de entrega de jerarquías al personal de la Patrulla Municipal de Prevención, en el marco del Decreto N° 3092, que organizó operativa y administrativamente este cuerpo preventivo municipal.

Durante el encuentro se destacó el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio de cada integrante, reconociendo el esfuerzo cotidiano y el crecimiento profesional dentro de la institución.

Asimismo, se remarcó que cada nueva jerarquía implica mayores desafíos y responsabilidades, tanto frente a la comunidad como en el acompañamiento y conducción de sus compañeros.

La Patrulla Municipal de Prevención continúa consolidándose como una herramienta fundamental en el trabajo preventivo y en la presencia territorial junto a los vecinos de Tres Arroyos.

Finalmente, se agradeció especialmente el acompañamiento de las familias, fundamentales en el sostén diario de quienes cumplen esta importante tarea.

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