Se realizó la entrega de jerarquías a personal de la Patrulla Municipal de Prevención
La Municipalidad de Tres Arroyos llevó adelante el acto de entrega de jerarquías al personal de la Patrulla Municipal de Prevención, en el marco del Decreto N° 3092, que organizó operativa y administrativamente este cuerpo preventivo municipal.
Durante el encuentro se destacó el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio de cada integrante, reconociendo el esfuerzo cotidiano y el crecimiento profesional dentro de la institución.
Asimismo, se remarcó que cada nueva jerarquía implica mayores desafíos y responsabilidades, tanto frente a la comunidad como en el acompañamiento y conducción de sus compañeros.
La Patrulla Municipal de Prevención continúa consolidándose como una herramienta fundamental en el trabajo preventivo y en la presencia territorial junto a los vecinos de Tres Arroyos.
Finalmente, se agradeció especialmente el acompañamiento de las familias, fundamentales en el sostén diario de quienes cumplen esta importante tarea.