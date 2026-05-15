Se realizó la primera reunión de la Mesa COPRET

15 mayo, 2026 0

Las instalaciones de la Cámara Económica de Tres Arroyos fue sede de la Primera Mesa Distrital de COPRET, instancias de encuentro que buscan fortalecer la articulación del sistema educativo con actores del sector socio productivo y del empleo, del ámbito privado y de la economía social, organizaciones sociales y sindicales, universidades nacionales y provinciales, y organismos gubernamentales, entre otros; con el fin de promover el diálogo social territorial para la construcción colectiva de diagnósticos situados que permitan establecer respuestas integrales, definir la oferta educativa local.

En este caso, la Inspectora Jefe Regional Gabriela Durá realizó la apertura de la Mesa y presentó a los nuevos Secretarios, el Director de Estrategia Productiva de la Municipalidad de Tres Arroyos, Emiliano Sofía y la docente Agustina Rodríguez quienes coordinarán los espacios de encuentro para articular los vínculos entre educación y el mundo del trabajo.

Se contó, además, con la presencia de Juan Moizzi, Coordinador del Parque Industrial y la Oficina de Empleo.

La mesa de trabajo reunió a Inspectores de niveles y modalidades, Directivos y Docentes de instituciones de gestión pública y privada del distrito para presentar las líneas de acción 2026 y realizar un estado de situación de lo construido y transitado hasta el momento a fin de proyectar los desafíos para este nuevo ciclo.

En este sentido, se valoró la experiencia construida en torno a Prácticas Profesionales, Pasantías y Proyectos de Extensión con el objetivo de fortalecer estas experiencias que acercan a los jóvenes de Tres Arroyos al escenario laboral local, permite el diálogo entre las necesidades y demandas del sector productivo local y las instituciones educativas para contribuir de forma corresponsable a la formación integral.

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