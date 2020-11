Se reanuda la obra de cloacas en Orense

2 noviembre, 2020

Este martes, se reanudará la obra de desagües cloacales en Orense, según ratificó a LU 24 el diputado Carlos “Cuto” Moreno (Todos). El contratista es la firma Pablo Esteban Romero S.A. Tanto el presupuesto original, de $ 69.540.228, como el plazo de 12 meses corridos, están en proceso de renegociación.

Cabe recordar que oportunamente los trabajos no avanzaron por la pandemia de coronavirus.

Esta obra comprende la ejecución de la red fina incluidas las conexiones domiciliarias con una longitud de 21.790ml de 160mm de diámetro.

El líquido de la red fina es volcado a dos colectores de Ø200mm que en conjunto suman 2.655 ml. Estos colectores son los encargados de conducir los líquidos totales a una estación de bombeo de H° A° que se ejecutará en la intersección de las calles Estrada e Irigoyen. Dicha estación de bombeo mediante dos electrobombas sumergibles y cañería de impulsión de Ø125mm y 1860ml de longitud, bombeará a planta de tratamiento.

La planta de tratamiento de líquidos cloacales está compuesta por unas lagunas fotosintéticas y una laguna facultativa. El proceso de tratamiento es natural y no requiere de químicos ni procesos mecánicos. El líquido tratado es volcado a cuerpo receptor previa desinfección del mismo.

El predio de esta planta cuenta también con:

• Local para administración y explotación del servicio.

• Perforación para extracción de agua.

• Tanque de agua elevado.

• Sistema de riego interno.

• Forestación y alambrado perimetral del predio.

• Freatímetros de control.

• Caminos interiores, etc.

