Se recupera el PBI, persiste el freno laboral- Carlos Ordóñez (audio)

26 noviembre, 2025

La actividad económica habría registrado un crecimiento cercano al 0,5% en el último trimestre, lo que llevó a diversas consultoras a proyectar un avance del 4% al 4,5% del PBI para 2025. Este impulso proviene de sectores puntuales que hoy traccionan con fuerza: minería, agro, servicios financieros y también energía, con una mayor producción de petróleo y gas asociada al desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, la industria y el comercio continúan con niveles de actividad reducidos.

En materia de precios, persiste una desaceleración moderada en alimentos y productos básicos, aunque los aumentos en combustibles, tarifas y prepagas mantienen la presión sobre el costo de vida. El dólar financiero volvió a registrar subas, lo que genera cautela entre importadores y proveedores que ajustan listas o postergan entregas.

El punto más sensible continúa siendo el empleo formal. El mercado laboral muestra retrocesos en distintos sectores, con caídas en el empleo privado y dificultades para sostener el nivel de ocupación en actividades ligadas al comercio, la industria y la construcción. A esto se suma un salario real que todavía no logra recuperarse, afectando el consumo y la actividad cotidiana.

En Tres Arroyos y la zona este panorama también se refleja. La economía local depende en gran medida del sector agropecuario, que genera movimiento y servicios asociados, pero no empleo masivo. La industria y los prestadores de servicios operan con actividad reducida, en un contexto de baja demanda y poca inversión. La construcción permanece prácticamente paralizada, afectando al rubro y a comercios vinculados, y cada movimiento del dólar repercute rápidamente en decisiones locales sobre compras y obras.

El desafío hacia adelante será convertir este repunte puntual del PBI en una recuperación más amplia que incluya generación de empleo y mayor dinamismo en los sectores que hoy continúan frenados.

