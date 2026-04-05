Se remataron lotes en el balneario San Cayetano

5 abril, 2026 0

Con una recaudación de $301.500.000, se concretó este fin de semana la subasta pública de cinco terrenos en el balneario San Cayetano.

El Intendente Miguel Gargaglione señaló que “para la gestión es un compromiso muy grande porque estamos rematando bienes del Estado, de los vecinos, es por eso que tratamos de defender el precio y reinvertirlo en nuestra querida villa balnearia que va creciendo año tras año en forma muy prolija y ordenada”.

Además, Gargaglione informó que en los próximos días se inicia la construcción del parque fotovoltaico financiado por el gobierno provincial. El Gerente de la Cooperativa Eléctrica, David Zubía dio detalles de las primeras acciones que comprenden el tendido y postación por donde va la energía eléctrica, el alumbrado público y el servicio de telecomunicación. “Luego ser realizará una obra de media tensión que alimentará, entre otras zonas, los lotes a rematar. El parque solar mixto con almacenamiento en baterías permitirá mantener la energía eléctrica en horas pico. Este es un trabajo en conjunto entre Municipio, Provincia y Cooperativa para el bien de toda la villa balnearia, para que pueda seguir creciendo”.

Seguidamente, los Martilleros Públicos Mario Leandro Videla, Joaquín Urdampilleta y Cintia Comunelli remataron los 5 lotes pertenecientes a la manzana Nº 20, de los cuales uno de ellos no recibió ofertas.

El detalle fue el siguiente:

Lote Nº 1: $ 70.000.000 – 445 mts2 – Natalia Chipulina (Bahía Blanca)

Lote Nº 16: $ 65.000.000 – 450 mts2 – Gustavo Pietralunga (G. Chaves)

Lote Nº 15: $ 76.500.000 – 450 mts2 – Rubén Pesce – Noelia Gómez (Bs As)

Lote Nº 14: $ 90.000.000 – 618 mts2 – Martín Barragán (G. Chaves)

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