Se renueva la pagina web de la VTV

16 septiembre, 2025 0

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires renovó la página web de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas entre otras novedades.

La nueva plataforma, ya disponible en vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado.

La web renovada también incorpora un servicio digital de atención personalizada, que optimiza la gestión de consultas y turnos y brinda respuestas actualizadas. Asimismo, los usuarios podrán acceder a un mapa interactivo con la ubicación de cada una de las plantas oficiales.

De esa manera, desde el Ministerio que lidera Martín Marinucci se informó que el objetivo es redoblar los esfuerzos contra las páginas truchas que ofrecen un servicio ilegal y estafan a la ciudadanía cometiendo un perjuicio contra la administración pública. Por caso, también se podrán realizar denuncias y seguir el estado de éstas.

Volver