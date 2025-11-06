Se reprograma la Fiesta del Criollito en Orense. Pasa al domingo

6 noviembre, 2025 0

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que, debido a las condiciones climáticas, la Fiesta del Criollito prevista para este sábado se reprograma para el domingo en la localidad de Orense.

El acto oficial se realizará a las 12:30 horas, y a continuación se habilitará el escenario con una variada grilla de espectáculos para disfrutar durante toda la jornada.

Como siempre, el encuentro contará con los tradicionales fogones, puestos de artesanos y propuestas gastronómicas para toda la familia.

El cierre estará a cargo de “El Toke Cumbiero”, garantizando un final a pura música y baile.

Los esperamos en el predio ubicado sobre Ruta 72 y Josefina de Riglos, en Orense, para compartir una jornada de fiesta, tradición y encuentro.

