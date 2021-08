Se restablecieron las visitas en el Asilo y Geriátrico municipal de San Cayetano

Cumpliendo con un estricto protocolo, se restablecieron las visitas de familiares a los residentes del Asilo y Geriátrico municipal de San Cayetano. Éstas se realizan mediante encuentros programados y dentro de las Instituciones, en espacios adaptados a tal fin y al aire libre.

Es condición para permitir las visitas que ambas instituciones posean 14 días sin casos confirmados de COVID-19 (en residentes y/o personal). En caso de que aparezcan sospechas o casos confirmados de COVID-19, se suspenderán las visitas.

El encuentro se produce en los patios de ambas instituciones, manteniendo la distancia (no menor a 2 metros entre visita y acompañante), cumpliendo con las medidas preventivas impuestas en pandemia y no deben perdurar más de 30 minutos. Las visitas se programan con anticipación, no pudiendo ser más de 2 persona por residente por visita.

Los visitantes deberán contar obligatoriamente con tapaboca-nariz o barbijo quirúrgico e higienizarse las manos. Asimismo, la institución proveerá al visitante de barbijo quirúrgico que se colocará sobre el que trae puesto y lo descartará al finalizar la visita.

Además, los visitantes deben firmar una Declaración Jurada en la cual conste que no tienen, ni han tenido síntomas compatibles con COVID-19, ni han sido contacto estrecho con casos confirmados en los últimos 10 días.

En la primera visita se requerirá la presentación del certificado correspondiente que acredite la vacunación contra el COVID-19 de las personas visitantes.

