Se retiró: Con mucha emoción reconocieron y homenajearon a Raúl Guevara (video)

11 marzo, 2023

El reconocido periodista, conductor, locutor Raúl Guevara deja oficialmente su actividad hoy, en el escenario mayor, y además se ha mudado junto a su esposa a vivir a Capital Federal. En tal sentido, fue homenajeado por el intendente Carlos Sánchez, junto a Hugo Fernández y Mariano Hernández, le entregaron un presente por su trayectoria.

Con mucha emoción, Raúl dijo: “se hace difícil, no sé si soy merecedor, pero sí sé, que a la fiesta la voy a seguir queriendo mucho, con Carlos tenemos una amistad de muchísimos años, es un pilar para la fiesta, todo lleva un esfuerzo y ese esfuerzo tiene nombre y apellido, “Carlos Sánchez”, que junto a Mariano Hernández, actual presidente de la Fiesta Provincial del Trigo, han dado todo.

Agradezco a ustedes, (público) que son parte de mi vida, a los colegas de otros medios, a LU24 Radio Tres Arroyos, que me dio la posibilidad de estar haciendo lo que me gusta y estar mano a mano con la gente, realmente gracias a todos.”

Junto a Mirta, su compañera de toda la vida, llevan 45 años de casados y otros 5 o 6 de novios, “me aguantó mucho, me regaló dos tesoros, mis hijas que están en Buenos Aires, y mis nietos, que hicieron que nos iluminen lo que resta de nuestras vidas, por eso nos vamos a estar cerca de ellos. Infinitas gracias a todos”.



