Se retiró de la actividad profesional nuestro piloto de helicóptero de Las 24 horas
Nuestro piloto del clásico helicóptero de Las 24 horas de la Corvina negra, el Comisario Mayor Alberto Yoshimura culminó su carrera profesional en la Dirección de seguridad de Servicios y Operaciones aéreas al llegar su cese de actividad.
Desde la institución resaltaron su compromiso, sacrificio e inquebrantable lealtad, y destacaron que su paso dejó huella por su entrega y dedicación.
Desde LU 24 felicitamos cordialmente a Alberto y le deseamos lo mejor para el comienzo de una nueva etapa en su vida personal.