Se retiró de la actividad profesional nuestro piloto de helicóptero de Las 24 horas

5 septiembre, 2025 0

Nuestro piloto del clásico helicóptero de Las 24 horas de la Corvina negra, el Comisario Mayor Alberto Yoshimura culminó su carrera profesional en la Dirección de seguridad de Servicios y Operaciones aéreas al llegar su cese de actividad.

Desde la institución resaltaron su compromiso, sacrificio e inquebrantable lealtad, y destacaron que su paso dejó huella por su entrega y dedicación.

Desde LU 24 felicitamos cordialmente a Alberto y le deseamos lo mejor para el comienzo de una nueva etapa en su vida personal.

