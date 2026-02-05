Se reunió el Consejo Asesor de Educación Superior

Esta mañana retomó sus actividades el Consejo Asesor de Educación Superior, en una reunión que contó con presencia de funcionarios municipales, concejales de los distintos bloques y autoridades educativas.

Se designó como presidente del organismo al Director de Estrategias Productivas, Emiliano Sofía, y como Secretario a Juan Cruz Ricci, quien es integrante de la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante.

En la reunión se plantearon los ejes a trabajar en 2026 y los aspectos a tener en cuenta para la designación de carreras prioritarias para las Becas Municipales.

