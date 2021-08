Se reunió la ATB: el aforo será de 30 por ciento por cada cancha

El presidente de la Asociación Tresarroyense Básquet, Martín Goizueta, se refirió, en diálogo con LU 24, al tema del aforo en las canchas luego de la reunión desarrollada esta noche. “Antes de la suspensión del torneo teníamos presentada una nota solicitando poder jugar con el 30 por ciento del aforo, que sería el 30 por ciento de la capacidad máxima de cada estadio. Eso lo teníamos aprobado por el Municipio junto al protocolo de recibir al público con el control de temperatura y la sanitización necesaria, alcohol en gel, uso de barbijo obligatorio, no usar cantina y el registro de las planillas con una declaración jurada en la que la gente dice que no ha estado junto a personas con Covid-19 y que no han tenido síntomas, donde registramos los datos de las personas que entran al estadio”, dijo.

En tanto, indicó que las semifinales de la Copa Ciudad ya están definidas por ventaja deportiva para los mejores clasificados. Asimismo, confirmó que las finales serán en todas las categorías en cancha neutral, a designar por la ATB.

Sobre la cantidad de público, explicó que “en función de las capacidades máximas de los estadios medianos, sacando Costa Sud, que es el más grande, pusimos un límite de 120 personas para equiparar el aforo”.

“También está en discusión el torneo Oficial para cerrar el año, con las dificultades que implica combinar tres distritos, Suárez, San Cayetano y Tres Arroyo, con distintas fases, los aforos en los transportes, la posibilidad económica de los clubes de poder viajar. Estamos buscándole la vuelta a todo eso para poder armar un torneo que sea factible de realizar en esta realidad que es muy distinta a la que dejamos en 2019, con la esperanza de poder llegar a un acuerdo y que todos quieran participar y jugarlo como corresponde”, concluyó.

